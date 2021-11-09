Польский пункт пропуска "Кузница Белостокская" 9 ноября прекращает работу, сообщили БЕЛТА в Государственном пограничном комитете Беларуси.

"Автодорожный международный пункт пропуска "Кузница Белостокская" (с белорусской стороны - "Брузги") 9 ноября с 9.00 в одностороннем порядке останавливает оформление лиц и транспортных средств, следующих через государственную границу. Об этом сегодня проинформировало польское погранведомство. Объективных причин для принятия такого решения белорусская сторона не видит. Стоит отметить, что при возобновлении работы польского пункта пропуска белорусские службы готовы обеспечить оформление в штатном режиме", - рассказали в ведомстве.

ГПК просит учитывать данную информацию при планировании поездок в Польшу.

Ближайший пункт пропуска на белорусско-польской границе - "Берестовица" (сопредельный польский - "Бобровники").