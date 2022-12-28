Польский перевозчик в три раза занизил стоимость хоккейных принадлежностей

В пункте пропуска «Козловичи» сотрудники Брестской таможни пресекли попытку незаконного ввоза на территорию ЕАЭС крупной партии принадлежностей для игры в хоккей, сообщили БЕЛТА в таможне.

Грузовой автомобиль Volvo под управлением польского перевозчика следовал из Болгарии. Согласно документам, в грузовом отсеке перемещались перчатки, рюкзаки, клюшки и защиты общей стоимостью около Br56 тыс. При проведении таможенного досмотра установлено, что фактическая стоимость перевозимого груза оказалась в три раза выше заявленной и составила более Br180 тыс. Намеренное занижение стоимости товара могло послужить основанием для уменьшения размера подлежащих уплате таможенных платежей более чем на Br27 тыс.

Брестская таможня начала административный процесс в соответствии с ч.3 ст.15.5 (представление недостоверных сведений о товарах) КоАП. Санкция статьи предусматривает штраф в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.