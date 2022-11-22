Польские силовики заставили группу беженцев перенести труп на территорию Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в Государственном пограничном комитете.

Пограничный отряд 21 ноября вблизи польских инженерных заграждений обнаружил нескольких беженцев из Северной Африки. Рядом с ними лежал труп мужчины. По словам брата погибшего, они находились на польской территории, когда их задержали местные силовики. Иностранцы были истощены и обессилены. Несмотря на просьбы беженцев дать им еды и воды, польские военные не забрали их для оказания помощи. После того как один из беженцев умер, иностранцев заставили перенести его тело на территорию Беларуси, открыв калитку в заграждении.

Для установления обстоятельств произошедшего и причин смерти на место вызвана следственно-оперативная группа. Недалеко от этого места 19 ноября и 2 октября были найдены тела мужчин восточной внешности возле калитки в польском заграждении. Кроме того, 8 ноября пограничники обнаружили избитого польскими силовиками гражданина Сирии.