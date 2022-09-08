Польше не хватает угля перед началом отопительного сезона

В Польше разрыв цепочек поставок энергоносителей из России привел к острой нехватке угля. Это, в свою очередь, стало причиной его нелегальной добычи.

Угольные браконьеры работают в Силезии. Некогда это был важный угледобывающий регион, который тяжело переживал закрытие шахт и безработицу. А теперь бывшие шахтеры вынуждены вернуться в заброшенные забои, чтобы свести концы с концами. Пенсии здесь небольшие, местные домохозяйства вынуждены жечь древесину.

Рафал Засунь, эксперт по энергетике (Польша): «Польша ввела эмбарго на российский уголь раньше своих соседей – в апреле. Другие европейские государства пошли на этот шаг в августе, у них было время пополнить свои запасы российским углем. Польше не повезло и потому, что наши дома отапливаются специфическим сортом, его не используют в других странах, таких, как как Великобритания и Германия. Сильный дефицит угля – вполне вероятная для нас перспектива».

Напомним, в Польше – самое высокое в Европе потребление угля для отопления домов. Несмотря на то, что страна располагает шахтами, импорт из России составлял немалую долю.

по материалам ОНТ