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Польша планирует построить стену на польско-российской границе

БЕЛТА 17 0

Польша планирует построить стену на польско-российской границе

Польша планирует построить стену на границе с Россией. Об этом заявил сегодня заместитель министра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич в эфире радиостанции ZET.

"Мы не строим стену на польско-российской границе, мы только планируем. Мы хотим, чтобы наши границы были еще более укреплены современным способом", - ответил Войцех Скуркевич на вопрос про укрепление польско-российской границы и строительство стены.

Польша на фоне миграционного кризиса в январе приступила к строительству заграждения на границе с Беларусью. Длина строящегося забора составит 186 км, высота - 5 м. Стоимость проекта - 1,6 млрд злотых (около $400 млн).

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