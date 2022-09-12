Польша обвиняет в европейском энергетическом кризисе Германию
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Пока в Брюсселе задаются вопросом «что делать», в Варшаве ищут «кто виноват». Польша обвиняет в европейском энергокризисе Германию. Премьер-министр Матеуш Моравецкий в интервью изданию Der Spiеgel сообщил, что проблема – в сотрудничестве Берлина с Москвой. «Немецкая энергетическая политика – в руинах, отказ от угольных и атомных электростанций был преждевременным, строительство "Северного потока" привело к зависимости от России, а политика Германии нанесла огромный ущерб Европе», – заявил польский премьер.
Напомним, недавно Варшава выставила Берлину счет в 1,3 триллион долларов за ущерб во время Второй мировой войны. Видимо не за горами день, когда польская верхушка потребует от Германии компенсацию и за энергокризис.
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