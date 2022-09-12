Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

В стране и мире

Польша обвиняет в европейском энергетическом кризисе Германию

13 0

Польша обвиняет в европейском энергетическом кризисе Германию

Пока в Брюсселе задаются вопросом «что делать», в Варшаве ищут «кто виноват». Польша обвиняет в европейском энергокризисе Германию. Премьер-министр Матеуш Моравецкий в интервью изданию Der Spiеgel сообщил, что проблема – в сотрудничестве Берлина с Москвой. «Немецкая энергетическая политика – в руинах, отказ от угольных и атомных электростанций был преждевременным, строительство "Северного потока" привело к зависимости от России, а политика Германии нанесла огромный ущерб Европе», – заявил польский премьер.

Напомним, недавно Варшава выставила Берлину счет в 1,3 триллион долларов за ущерб во время Второй мировой войны. Видимо не за горами день, когда польская верхушка потребует от Германии компенсацию и за энергокризис.

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagram и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
vk.com
vk.com
vk.com
vk.com
© 2014-2021 Bobrlife Настоящий ресурс может содержать материалы 18+. Перепечатка материалов bobrlife.by возможна только с письменного разрешения редакции!
Translate »