Положительное сальдо $4 млрд, прирост промпроизводства: Головченко о финансовой ситуации в Беларуси

В Беларуси сложилось положительное сальдо внешней торговли на уровне $4 млрд по итогам 9 месяцев. Об этом сказал журналистам премьер-министр Роман Головченко во время рабочей поездки в Гомельскую область, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам премьер-министра, положительный прогноз подтверждается. "По итогам 9 месяцев мы имеем положительное сальдо $4 млрд. Это один из рекордных показателей. Это чистый доход в валюте, который получает страна. Понятно, что ситуация на финансовом рынке будет стабильной. А результаты ноября будут чуть лучше октября", - подчеркнул он.

"Радует, что прибавляет промпроизводство. В целом промышленное производство выросло на 1,2%, но по линии Минпрома эти цифры больше - порядка 105%, 106%, 108%. Усиленными темпами растет машиностроение, в том числе мы видели на "Гомсельмаше" - весь конвейер в машинах. Похожая ситуация на многих промышленных предприятиях, что позитивно работает на ВВП, на наши финансовые показатели", - обозначил ситуацию в производственном сегменте премьер.

Сегодня Роман Головченко посетил предприятия Гомельской области. Он оценил экспортный потенциал Гомельского химического завода, ознакомился с линейкой техники на выставке холдинга "Гомсельмаш", импортозамещающими проектами, работой производственных подразделений.

Завершает рабочую поездку в Гомельскую область посещение военно-исторического комплекса "Партизанская криничка", мест работ специализированного поискового батальона Министерства обороны.