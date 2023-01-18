Половина жителей ЕС выступает за скорейшее завершение боевых действий на Украине

Европейцы с таким положением дел мириться не хотят. Практически половина жителей Евросоюза выступает за скорейшее завершение боевых действий на Украине.

Такие результаты опроса в крупнейших странах ЕС. Больше всех завершения боевых действий хотят австрийцы и немцы – свыше 60% опрошенных. Причем люди выступают за мир даже ценой территориальных потерь Украины. Такой же вариант поддерживают греки, итальянцы и испанцы.

И самое интересное: меньше всего желающих скорого завершения конфликта – в Польше. Вполне обосновано – на фоне территориальных претензий на Западную Украину и желания Варшавы разместить у себя финансовый фонд по восстановлению Украины. Чем дольше затянется конфликт, тем больше понадобится средств на последующее возвращение к нормальной жизни.