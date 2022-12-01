Полный курс вакцинации против COVID-19 прошли более 6,5 млн граждан Беларуси

Полный курс вакцинации против COVID-19 прошли более 6,54 млн белорусских граждан. При этом более 6,638 млн человек получили одну дозу вакцины против COVID-19. В Брестской области полный курс вакцинации прошли более 904,7 тыс. человек, Витебской – более 802,8 тыс., Гомельской – более 992,3 тыс., Гродненской – более 704 тыс., в Минске – более 1,318 млн человек, в Минской области – более 1,004 млн, Могилевской – более 698,1 тыс.

Более 116,3 тыс. сотрудников организаций и ведомств завершили курс вакцинации. Одну дозу вакцины против COVID-19 получили более 236,2 тыс. детей 5-17 лет, из них более 220,6 тыс. прошли полный курс вакцинации.

Таким образом, охват одной дозой вакцины составил 71,7% от общей численности населения страны, полным курсом вакцинации охвачено 70,7% населения.

По материалам belta.by.