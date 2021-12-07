Полный курс вакцинации против COVID-19 прошли более 3 млн белорусов
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Более 3 млн 775 тыс. белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
При этом отмечается, что более 3 млн 2 тыс. человек прошли полный курс вакцинации.
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