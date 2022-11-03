Полковник Алексей Березовский, военный комиссар, рассказал о призывной кампании-2022

Наш военный комиссариат, крупнейший в регионе, занимает лидирующие позиции. Этому способствует тесное взаимодействие с местными исполнительными и распорядительными органами, городскими и районными организациями. Полковник Алексей Березовский, военный комиссар города Бобруйска, Бобруйского, Глусского и Кировского районов, рассказал о призывной кампании-2022:

– Планируем направить в эти дни на прохождение срочной службы порядка 300 молодых людей. Комплектуются Минская область, Витебская, немного ребят отправится в Гомельскую, Гродненскую и, конечно же, Могилевскую.

– Могут ли направить для прохождения срочной службы в Бобруйск?

– Да, есть категория граждан, которым мы облегчаем службу в географическом плане, чаще всего это касается семейного положения. Женатые или те, кому необходимо, будучи в увольнении, помочь семье. Большую роль играет и полученная специальность.

К слову, если девушки хотят пройти службу, то с 19 лет для них эта дверь открыта. Алексей Петрович акцентирует, что направление на службу зависит от полученных знаний и приобретенных специальностей. Сегодня в армии востребованы повара, психологи, медики, специалисты в области связи и электроники.

Эта призывная кампания проходит планово и без каких-либо изменений. Алексей Петрович высказал свою точку зрения по поводу извечного вопроса, нужна ли служба в армии:

– Человек становится самостоятельным, обретает крепость моральную и физическую. Излишняя опека родителей в какой-то момент вредит. Мужчине стоит сменить среду, чтобы стать лучшей версией себя, ведь в семье он станет локомотивом: жена за мужем, а не наоборот. В мужском коллективе и формируется мужчина. И никто не отменял защиту своей территории, своей семьи, своего дома… Потому что других защитников в нашей стране не будет, если мы сами себе не подготовим это поколение. Это простые слова, тем не менее, они актуальны всегда.

Запрос на альтернативную службу в военкомат поступает крайне редко. В этом году только один человек выбрал другой путь. Как правило, альтернативу выбирают представители религиозных сообществ. Срок такой службы при отсутствии высшего образования – 36 месяцев. Молодых людей направляют по распределению через центр занятости, чаще всего это труд санитаром.

Военный комиссар также пояснил по военным сборам, которые носят плановый характер:

– Военные сборы проходят на протяжении всего года и касаются тех, кто отслужил, и тех, кто проходит срочную военную службу. Мужчины получают дополнительную военно-учетную специальность, принимают присягу на верность народу Республики Беларусь. Это процесс постоянный. В среднем мы отправляем порядка 300 военнообязанных в год. Обслуживание техники, восполнение навыков, сборы по военно-учетной специальности, сборы на штатных должностях. По продолжительности сборы составляют 25 дней.