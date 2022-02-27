Политолог: референдум — цивилизованный способ проведения политики

На решении многих белорусов по вопросу, вынесенному на референдум, отразятся события, которые происходят у южных соседей. Таким мнением поделился политолог, эксперт общественного объединения "Белая Русь" Петр Петровский.

Политолог назвал референдум цивилизованным, мирным способом проведения политики, который демонстрирует наша страна. Он также подчеркнул, что так работают передовые демократические государства. Референдум - высший способ народовластия. "Наделение ВНС конституционным статусом лишь усилит это самое народовластие. Каким образом? Тем, что люди смогут контролировать принятие решения, в том числе и в других сферах. К примеру, принятие экономической стратегии, определение механизма, который не позволит захватить, узурпировать власть, - считает Петр Петровский. - ВНС - реально новый орган народовластия. Он позволит сохранить и развить социально-экономическую систему Республики Беларусь"