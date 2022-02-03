Поликлиники в Беларуси будут работать в субботу и воскресенье, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Во всех регионах страны в связи с подъемом заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ ) и коронавирусной инфекцией (COVID-19) продлевается режим работы амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения.

"В стране идет рост заболеваемости ОРВИ и COVID-19. Учитывая складывающуюся ситуацию, Минздрав продлил режим работы всего амбулаторно-поликлинического звена на выходные дни - субботу и воскресенье", - отметили в пресс-службе.

Начиная с ближайших выходных - 5 и 6 февраля - прием пациентов в поликлиниках (включая осмотр на дому) будет вестись в субботние и воскресные дни. Точный график работы будет установлен каждым руководителем медицинского учреждения самостоятельно.

Изменения будут действовать до момента нормализации эпидемиологической обстановки и уровня заболеваемости ОРВИ и COVID-19 в областях и Минске.