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Фотофакт

Поликлиника №3 Бобруйска передает помощь детям из Донецка.

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Поликлиника №3 Бобруйска передает помощь детям из Донецка.

Донецк, Макеевка, Горловка, Мариуполь – малая родина этих ребят – место военных действий, место опасности. Беларусь – надежное укрытие, где рады оказать поддержку. Этой осенью в лагере под Солигорском смогли оздоровиться больше тысячи детей. И пока они отдыхали, белорусы, как могли, подключались к помощи.

Для многих семей эта помощь необходима. Ребята это тоже понимают и с благодарностью принимают подарки.

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