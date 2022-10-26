Поликлиника №3 Бобруйска передает помощь детям из Донецка.

Донецк, Макеевка, Горловка, Мариуполь – малая родина этих ребят – место военных действий, место опасности. Беларусь – надежное укрытие, где рады оказать поддержку. Этой осенью в лагере под Солигорском смогли оздоровиться больше тысячи детей. И пока они отдыхали, белорусы, как могли, подключались к помощи.

Для многих семей эта помощь необходима. Ребята это тоже понимают и с благодарностью принимают подарки.