Полезно знать!

Чем опасен храп

Храп – специфический звук, сопровож­­дающий дыхание во сне вследствие вибрации мягких тканей гортани и глотки. Чаще от храпа страдают мужчины, и количество их увеличивается с возрастом. Около 44% мужчин и 28% женщин от 30 до 60 лет храпят во сне.

Причины и симптомы

Обычно основной причиной храпа являются лишний вес, ожирение или беременность. Это происходит из-за увеличения объема тканей в дыхательных путях, что в свою очередь вызывает их вибрацию при дыхании. Увеличение объема мягких тканей гортани и глотки может быть также генетически обусловлено, например, увеличенные миндалины, крупные аденоиды, длинное мягкое небо или крупный небный язычок. В этом случае храп чаще возникает, если человек спит на спине. Кроме того, любое затруднение свободного дыхания через нос может стать причиной храпа: аллергии, насморк, искривление носовой перегородки.

Расслабление неба и языка при приеме некоторых лекарств, употреблении алкоголя или длительном стаже курения тоже могут стать причиной храпа. Главный симптом храпа сложно пропустить – это громкие резкие, хриплые звуки, возникающие во время сна. Другой симптом – сухость во рту и боль в горле. Если вы уже храпите во время сна, возможно, вы можете страдать ночным апноэ. Обратите внимание на эти симптомы:

– выраженная дневная сонливость;

– утренние головные боли;

– трудности при концентрации внимания;

– раздражительность и депрессия;

– чувство нехватки воздуха во время сна.

Чем вреден храп? Во-первых, он снижает качество вашего отдыха и влияет на сон близких. Во-вторых, храп является симптомом ночного апноэ, которое в свою очередь может стать причиной артериальной гипертензии и является фактором риска возникновения инсульта, сердечной недостаточности, фибрилляции предсердий и ишемической болезни сердца. Помимо этого, известно, что апноэ сна повышает уровень гормона грелина («гормон голода»), который участвует в регуляции аппетита и чувства насыщения.

Лечение

Снижение веса – основной пункт в лечении храпа и профилактике возникновения ночного апноэ. Избегайте вредных привычек. Сократите прием алкоголя, так как он является миорелаксантом. Не спите на спине. Многие страдают от храпа, только если спят на спине. Постарайтесь приучить себя спать на боку. Вы можете использовать специальные приспособления, чтобы не переворачиваться во время сна (при переворачивании на спину они начинают вибрировать) или же прикрепите теннисный мячик на пижаму. Возможно использовать специальные капы для сна, которые будут удерживать язык и нижнюю челюсть в правильном положении. Так воздух будет беспрепятственно проходить по дыхательным путям, а вы сможете свободно дышать во время сна, избежав храпа. Самым радикальным методом лечения является хирургический, но этот вопрос является спорным, и лучше всего обсуждать такой вариант с каждым пациентом индивидуально.