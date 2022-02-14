Полесский драматический театр едет в Бобруйск, чтобы показать «Вия»

24 марта в 18:00 Полесский драматический театр (г.Пинск) с вечерним хоррор спектаклем «Вий» по мотивам повести Н.В.Гоголя.

Зрителя и сцену, представляющую некий «портал в параллельный мир», отделяет незримая черта, легко стирающаяся при переходе из одного эмоционального состояния в другое. Талантливая игра актеров, потрясающе выстроенный свет и звуковое оформление создают завораживающее действо, разрешая и смеяться, и плакать, и сопереживать всем – и колоритным казакам, и гарной молодице Хвеське, и ведьме Панночке, и бурсаку Хоме. И страх заползает в душу, и становится не по себе от сознания того, что творится в этом мире, заставляя задуматься о борьбе двух начал в самом человеке – темном и светлом, приземленном и возвышенном, плотском и духовном, но не оставляя никого равнодушным.

по материалам teatr-bobr.by