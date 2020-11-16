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Покупка билетов на сайте и в мобильном приложении БЖД будет недоступна утром 17 ноября

belta.by 99 0

Покупка билетов на сайте и в мобильном приложении БЖД будет недоступна утром 17 ноября

В связи с плановыми техническими работами 17 ноября с 9.00 до 10.00 будет недоступна покупка и возврат билетов на поезда с нумерованными и ненумерованными местами в едином разделе "Услуги пассажирам" на интернет-сайте pass.rw.by и в мобильном приложении "БЧ. Мой поезд".

В БЖД просят пассажиров в указанный период обращаться в билетные кассы.

Белорусская железная дорога приносит извинения за причиненные неудобства.

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