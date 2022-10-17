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Фотофакт

Покорили сердца зрителей Калуги!

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Покорили сердца зрителей Калуги!

В начале октября труппа театра им. Дунина-Марцинкевича выступила на сцене Калужского ТЮЗа (Российская Федерация).

Состоялись сказки «Заветное желание», «Верните Августину!» и «Хома и Суслик или Замечательный денёк!».

Спектакли подарили много новых впечатлений и для детей, и для взрослых.

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