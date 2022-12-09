Поколения разные, ценности – общие. Бобруйские футболисты присоединились к флешмобу против преступного беспамятства

Не только стремление к спортивным победам объединяет разные поколения бобруйских футболистов, но и человеческие ценности – уважение к памяти героев, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, стремление сохранить и передать эту память. Именно поэтому сегодня, в Международный день памяти жертв преступления геноцида, старшее поколение спортсменов бобруйского футбольного клуба «Белшина» вместе с ребятами, которые еще только на пороге больших побед, присоединились к флешмобу против преступного беспамятства, старт которому на днях дал военно-патриотический клуб «Рысь». Наши спортсмены возложили цветы к Мемориальному комплексу «Жертвам фашизма» возле Бобруйской крепости, и почтили память героев минутой молчания.

Спорт всегда неразрывно связан с истинным патриотизмом, с этим вряд ли кто-то поспорит: высокими достижениями и победами спортсмены в первую очередь стремятся прославить не свой коллектив, а Родину. У спортсменов особенно остро развито чувство справедливости, и исторической в том числе. Поэтому вандализм, который происходит сегодня в мире, не смог оставить наших футболистов равнодушными. Они признаются: волна осквернения и сносов памятников, которая сегодня буквально накрывает Европу, стремление некоторых стран стереть с лица земли имена героев, подарившим им мир и свободу – события недопустимые, аморальные и просто бесчеловечные.

– Наш футбольный клуб с особой честью поддержал сегодня флешмоб, – рассказал старший тренер начальной команды футбольного клуба «Белшина» Александр Макаренко. – Ведь каждый наш участник помнит подвиг своих дедов и прадедов, и с уважением относится к ним. Вся эта европейская шушера, которая сносит памятники героям, меня не просто удивляет, а оскорбляет до глубины души. Поистине горько оттого, что где-то забывают про фашизм, а продвигают непонятные ценности, чуждые душе славянских народов. Не в таких «традициях» мы воспитываем нашу молодежь! Для каждого участника нашей команды память о предках священна, как и безгранично уважение к ним.

К словам старшего товарища присоединились и молодые перспективные игроки Иван Гузов и Руслан Прохоревич:

– Возможно, сегодня мы не в силах остановить надругательство над памятниками в других странах, но главное – что мы не допустим подобного вандализма в нашей стране. И участием в этом флешмобе мы хотим еще раз показать, что в наших сердцах не померкнет благодарность прадедам за их подвиги!

Безусловно, эти ребята еще только на пороге головокружительных спортивных побед, но уже сегодня они – победители. Наши победители.

Фото Виктора ЧАБАНА.