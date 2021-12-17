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Фоторепортажи

Как учащаяся молодежь готовится к традиционному городскому новогоднему балу. Показываем

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Как учащаяся молодежь готовится к традиционному городскому новогоднему балу. Показываем

Фото Виктора ЧАБАНА и Александра АНТАШКЕВИЧА.

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