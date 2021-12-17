Как учащаяся молодежь готовится к традиционному городскому новогоднему балу. Показываем
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Фотографии: Виктор Чабан, Александр Анташкевич
Фото Виктора ЧАБАНА и Александра АНТАШКЕВИЧА.
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