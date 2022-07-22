Показавших 100-балльный результат на ЦТ ребят чествовали в Могилеве

В Могилеве чествовали ребят, показавших на ЦТ 100-балльный результат. Дети пообщались с председателем Могилевского облисполкома Анатолием Исаченко, получили от руководства региона поздравления, подарки и благодарственные письма.

Всего в области наивысший результат по централизованному тестированию показали 18 ребят, причем двое из них - представители Кировска и Горок - получили два 100-балльных сертификата. По мнению Анатолия Исаченко, такое достижение стало заслугой не только ребят, но также их родителей и всей педагогической общественности Могилевской области.

"Сейчас в вашей жизни наступило волнительное время - вступительная кампания, первый этап которой вы уже прошли, - обратился к собравшимся Анатолий Исаченко. - 100 баллов по ЦТ - серьезный результат, который говорит о вашей целеустремленности и работоспособности. Это также заслуга учителей и родителей, которые вам помогали. Но все же в основе успеха - ваша нацеленность на победу".

Губернатор подчеркнул, что для молодых людей образование первично и важно, однако не стоит забывать и о патриотизме. "Всегда надо оставаться гражданами своей страны, любить свой дом и малую родину, уважать родителей и преподавателей, хорошо относиться к друзьям, - подчеркнул он. - Надо понимать значимость и ценность этих вещей в жизни".

Немаловажный вопрос, который затронул Анатолий Исаченко в разговоре с детьми, - выбор профессии. "Главное, чтобы она была по душе, ведь самое приятное, когда работа приносит удовольствие, - отметил он. - Даже если выбираешь престижную профессию с высокой заработной платой, но она не дает ощущение комфорта, высоких результатов в таком случае достичь невозможно, - уверен председатель облисполкома. - Для человека все должно сложиться воедино. Например, вам нравится учиться - отсюда высокий результат по централизованному тестированию".

Губернатор пожелал ребятам дальнейших успехов, а также предложил пообщаться в неформальной обстановке. В свою очередь 100-балльники поблагодарили руководство области за теплый прием, поддержку и внимание к талантливой молодежи. Они высказали желание быть полезными своей стране и малой родине, а также задали Анатолию Исаченко некоторые вопросы. Например, спрашивали о перспективах развития населенных пунктов в сельской местности, основных качествах хорошего специалиста.

В числе тех, кто побывал на приеме у губернатора, выпускница гимназии №1 Горок Виктория Невестенко. Девушка не только золотая медалистка, но и обладательница сразу двух 100-балльных сертификатов по ЦТ - по белорусскому языку и биологии. В планах - поступить на специальность "биохимия" в Белорусский государственный университет.

"После успешно пройденного ЦТ меня переполняет радость и чувство свободы, - поделилась Виктория. - Счастлива, что успешно закончила школу, сдала ЦТ, подала документы на поступление. Теперь мое лето будет полноценным, спокойным и свободным. Не могу сказать, что было сложно, мне кажется, что централизованное тестирование прошло легче, чем школьные экзамены. Это ведь просто тест, нет устных испытаний. Главное собраться и показать свои знания".

По словам Виктории, не существует конкретной формулы успеха, как сдать ЦТ на 100 баллов. "Человек - это личность, поэтому для каждого нужно разработать индивидуальный подход в вопросе подготовки, - отметила девушка. - Мне очень помогла практика: я решала тесты прошлых лет, занималась с репетитором по биологии, постоянно проговаривала материал. Как оказалось, все это очень важно".

БЕЛТА