«Показалось, что боровик. Сделала три шага и 5 часов выбиралась из леса». Истории блуждающих в лесах бобруйчан

Ну здравствуй, осень! Небеса сжалились над землей белорусской и низвергли на нее тысячи тонн воды. Люди привычно достали зонты и осеннюю обувь, а соцсети просто пухнут от фотографий... грибов. Их просто несметное количество! В мешках, в ведрах, в багажниках... Срезанные, растущие, жареные, сушеные... Грибной сезон явно стартовал с успехом, и люди спешат в лес, чтобы поделиться «уловом» в тихой охоте.

За грибным безумством совсем не слышен глас разума от белорусского МЧС: там предупреждают белорусов о том, что лес опасен, и просят проявлять бдительность и продумывать грибной променад с ножом и корзиной. Каждый день кто-то пропадает в богатых дарами лесах Беларуси, и остается только молиться, что его найдут... Мы спросили у бобруйчан, приходилось ли им теряться в лесу и как они справились с паникой и трудностями.

Мария МИХАЙЛОВА, пенсионерка:

– Я всю жизнь прожила возле леса, каждое дерево знаю, каждый куст в своем районе. Дети забрали несколько лет назад к себе, но тоска по грибам и ягодам всегда перевешивает: уж очень люблю я бродить по лесу, слушать звук ветра и наслаждаться одиночеством. Поэтому несколько раз езжу в деревеньку, где прожила всю жизнь, в дом, который сейчас используем как дачу. И я бы никогда не подумала, что могу заблудиться в родном лесу. Шла по тропинке, по которой 50 лет ходила, вдруг увидела что-то. Показалось, боровик! Сделала несколько шагов за ним, вернулась назад, и все! Нет тропинки! И куда идти, не знаю! Пять часов ходила по лесу, какие уж там грибы! Страшно было – жуть! Уже силы покидать начали, я стою и плачу. Повезло, что житель деревни на меня наткнулся и вывел из лесу, а то б и кости мои там остались. А дома дети и внуки уже тревогу бить начали, спасателям звонить! Вы думаете, что я после того в лес ни ногой, но не тут-то было. Внуки мне подарили телефон с хорошей батарейкой, на него поставили приложение, научили пользоваться. Я в лес иду, а телефон стрелочку рисует, куда я иду и сколько уже прошла. Если вдруг заблужусь, назад по стрелочке и выйдут. Наука это несложная, освоила быстро. Зато теперь не переживаю, что потеряюсь, и всегда на связи, если что. Немолодая я уже, чтоб в одиночку по лесу бегать, но страсть как хочется... Вот и выкручиваюсь как могу.

Елизавета ОЛЕЙНИКОВА, педагог по вокалу:

– Я всю жизнь прожила в городе и стала в лес ездить только в последние лет 5 – муж «подсадил» на рыбалку и грибы. Но лес для меня – как один огромный организм, который надо уважать. Готовлюсь к походу туда, как к войне: спички, еда, вода, таблетки, бинты, жгут, запасной телефон, повербанк для зарядки. Муж посмеивается, а мне не до смеха: у меня дедушка в лесу умер, можно сказать, в расцвете сил: прихватило сердце, и никто не смог ему помочь – 5 человек, а ни у кого даже валидола с собой не было. Так что с лесом шутить лучше не стоит. Это не центр города: не дай бог что порезал или сломал, и что ты без телефона делать будешь: сидеть да выть? Денис СЕДОВ, профессиональный грибник и ягодник: – Я уже лет тридцать занимаюсь этим промыслом сезонно. Весной клюква, летом черника-брусника, осенью грибы и клюква. И всегда мне дурно становится от того, каких я в лесу встречаю людей! Полуголых, в юбках, на каблуках! В футболках! С собой хорошо, если литр воды берут! Кошмар! Такая легкомысленность и становится причиной того, что люди в лесу остаются. Ну представьте! Иду я по лесу в камуфляже, штаны в сапогах, шея укрыта, на голове панама легкая, а навстречу мне две мадемуазели в шортах, кроссовках и майках. До трассы почти два километра, вокруг змеи и клещи. О чем думают эти люди? Лес – не шутка, и он может очень сильно наказать за легкомыслие. Кажется, что там – пять километров прошел и на дорогу вышел, но без сноровки и умения не отклоняться от пути многие могут десять пройти, да все по кругу. Советую всегда, что, даже если вы заядлый лесник-грибник-победитель чемпионата по спортивному ориентированию, не стоит переоценивать свои силы. Готовьтесь всегда к худшему.

Нина АНДРЕЕВА, рекламный агент:

– Моя история – классика. Поехала с мужем в лес, он – в одну сторону, я – в другую. Договорились о времени встречи возле машины, включили телефоны, открыли приложение с обратным маршрутом и разошлись. Что могло пойти не так? Я наклонилась за лисичкой возле пня, а на пне гадюка пасть открыла. Я как заорала, как побежала не разбирая дороги. Очнулась – ни ведра, ни ножа, ни телефона, непонятно, куда идти и где что потеряла. Я покричала – никого. Единственно правильное решение было – сидеть на месте и ждать, когда найдут. Нашел муж, когда уже почти стемнело, стало холодно, страшно и я плакала навзрыд. Сказал, что сразу нашел мой телефон, потому что услышал, что он звонит невдалеке. А потом уже по следам пошел в мою сторону. Так что, ходить в лес неподготовленными – гиблое дело. Я всегда теперь беру небольшой рюкзак с теплым плащом, нескоропортящейся едой, самыми необходимыми лекарствами и запасным телефоном на всякий случай.

Наталья СОЛОВЕЙЧИК, домохозяйка:

– У меня ребенок без спроса ушел с друзьями в лес в грибы. 13 лет. Ушел гулять, ничего не сказал. Уже вечерело, звонит со слезами, с перебоями в связи: «Мама, мы в лесу заблудились!» У меня голова поседела: сентябрь, ушел в одной осенней куртке, на улице уже 7 часов! Звоню мужу, звоню в милицию, в МЧС, паникую. Хорошо, что муж мой – бывший военный – панике не поддался: в течение нескольких часов нашли всех четверых. Подмерзли немного, все целы и невредимы, развели костер. Хорошо, что лес не сожгли. Интернет у них не ловил, карту открыть не смогли, пошли на шум поезда, в итоге ушли в другую сторону – дорога поворачивала вправо. Корила себя, что не усмотрела, не научила. С тех пор много лет прошло, а я всем говорю – детей надо предупреждать, учить, показывать на своем примере. А вот сел бы телефон у моего ребенка, не появилась бы связь там на высоте, на какой-то ветке, упал бы, оступился, ногу подвернул – и все! Поди-ка, найди человека в лесу, не зная даже примерной локации, когда на улице уже заморозки и время идет на часы!