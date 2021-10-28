«Пока курил, мог дом купить». Вредные привычки бобруйчан и сколько на них тратится

Вредные привычки – вот такая тема у нашего сегодняшнего опроса. Если вы напряглись и думаете, что вас сейчас будут жестоким образом изобличать в нелюбви к собственному организму, расслабьтесь. Поговорим с бобруйчанами о том, во сколько обходятся им привычки, с которыми трудно расстаться, и хотят ли они вообще с ними расставаться.

Илья Комаровский, торговый агент:

– Из своих вредных привычек отмечу курение. Выпиваю гораздо меньше, чем входит в понятие «как все». В идеале стремлюсь к полному отказу от алкоголя, но в будущем. А вот курил я почти 12 лет, пока однажды не сел и не посчитал, сколько денег я потратил, выкуривая в среднем 9 пачек сигарет в неделю. Поскольку покупал марки сигарет дороже 3 рублей, то по сегодняшним ценам за 12 лет я «выкурил» больше 15000 рублей. Неплохо, да?

Веской причины бросать курить не было, просто в какой-то момент я стал замечать много минусов курения. Сидеть с сигаретой за столом в компании стало как будто неприлично. На работе тоже ограничили места для курения: выбегать зимой на мороз каждые 20 минут оказалось достаточно неприятно. Плюс пришлось очень много ездить в командировки на автобусе, там буквально лез на стенку от желания покурить. Добавлю сюда вечно прокуренные одеж­ду и волосы. В общем, в какой-то момент я просто решил, что с курением пора завязывать, а по три рубля в день стал откладывать в ящик стола. В итоге там в конце месяца всегда лежит больше 100 рублей, которые я с чистой совестью могу потратить на что угодно.

Виктория Яковлева, предприниматель:

– У нас семья точно не образец ЗОЖ: мама самая «приличная» – не курит и почти не пьет, я покуриваю, отец по выходным любит после баньки пригубить пару рюмок. Кроме того, я люб­лю плотно и вкусно покушать, фастфуд обожаю, а это значит, что приходится «отрабатывать» лишние килограммы в зале. В итоге выходит, что я не только трачу лишние деньги на вредные привычки, но и на то, чтобы избавиться от их последствий. Сколько трачу, не считала, но не думаю, что мало. Все-таки я думаю, что проще следить за своим организмом смолоду, потому что с каждым годом здоровье обходится все дороже.

Александр Шостаков, кондитер:

– Вредные привычки в современном обществе – удовольствие недешевое, а ЗОЖ – еще накладнее. Да, конечно, можно бегать по утрам, подтягиваться во дворе и отжиматься на кухне, но если уж брать полное понятие ЗОЖ, то это дорого.

Даже если выбросить спортпит, остается здоровое питание – основа ЗОЖ. Плюс, если не хочешь, чтобы руки примерзли к турнику в феврале, придется раскошелиться на абонемент в зал. Ну вот и выходит, что многие могут отказаться от мечты о здоровом и подтянутом организме уже на стадии обдумывания. Ведь вредные привычки забирают деньги постепенно, а желание быть красивым и здоровым – сразу и много.

Диана Филиппова, мерчандайзер:

– В силу моей профессии мне иногда приходилось выпить пару бокалов вина или шампанского. В какой-то момент алкоголь вместо элемента социализации стал незаменимой частью и даже причиной хорошего настроения и отдыха. Не скажу, что у меня были проблемы: в жизни я ни разу не напивалась до беспамятства. Однако все чаще я начала замечать, что ужин с друзьями обычно не проходил без вина, а иногда и переходил в вечеринку с более крепкими напитками. Постепенно это начало превращаться в образ жизни. В итоге в какой-то момент я начала замечать, что организм уже не так легко переносит все это. У меня не было похмелья, но качество кожи, тонус лица и его черты стали ухудшаться. Мой организм начал постепенно посылать сигналы, которые я не могла игнорировать. Тем более что хорошо выглядеть в моей работе просто необходимо.

Так... Сколько же я тратила на алкоголь? Ну, если учесть, что в основном употребляла не самые дешевые напитки, то не меньше 200 рублей в месяц, наверное, выходило. С выходными загулами. Почти два года не употребляю ничего крепче чая, и честно скажу, что отказ от алкоголя повлиял не только на мое внутреннее состояние, но и на состояние моего банковского счета. Я пока далека от ЗОЖ: все еще мало двигаюсь, люблю поесть плотно и жирно, но первый большой шаг я к этому сделала.

Дмитрий Грачев, банковский работник:

– Сколько я трачу на вредные привычки? Этим вопросом вы меня не поставили в неловкое положение, давайте посчитаем.

Я люблю поесть чего-нибудь вредненького, это правда. Но хожу за фастфудом в среднем пару раз в месяц. Думаю, могу себе позволить потратить 30 руб­лей на обед в KFC. Еще я курю кальян – в среднем раза два в месяц. На это уходит немного средств, ведь уголь и табак покупаешь не каждый раз. Пару раз в месяц покупаем с женой себе бутылочку хорошего вина. Ну, в общем и целом на вредные привычки уходит рублей 60-80, не больше. Все в разумных пределах.

Что касается ЗОЖ, то тут все сложнее. Гуляем с супругой, катаемся на велосипедах, часто езжу к тестю на дачу, там физического труда много, лучше всякой качалки. Но вот взять и полностью стать ЗОЖником не могу, да и не хочу, наверное. В данный момент меня все в моей жизни устраивает.

Анастасия Кричко:

– А я трачу на вредные привычки ноль рублей. Серьезно, не шучу. Все дело в том, что совсем скоро я стану мамой, а мой ребенок, мне кажется, не разделяет со мной любовь к вредным продуктам и табаку. Хотя до оглашения «приговора» покуривала под бокал вина, да и жареных пельменей могла в час ночи навернуть.

Сколько тратилось на все нездоровое, сказать не могу, но не думаю, что сильно много. После родов к сигаретам не планирую возвращаться, а от спиртного не откажусь, потому что мне порой снится, как я пью холодное шампанское. Разве так ­бросишь?

Что касается ЗОЖ, это выбор каждого. Я безмерно уважаю людей, которые находят в себе силы полностью изменить жизненный курс и встать на путь полного отказа от вредных привычек, но тут нужны характер и сила воли. Мне чего-то не хватает для такого.

Сергей Архипов, электромонтер:

– Ну про сигареты и говорить нечего — на то, чтобы выкуривать по пачке в день, уходит около 130 рублей. А вот алкоголем балуюсь только качественным, не какой-нибудь дешевой водкой. Но позволяю его себе редко. Бутылка виски, растянутая на полгода, на мой взгляд, не такая уж и вредная привычка. Спорт люблю, несмотря на то что курильщик со стажем, бегаю по утрам (таким образом убеждаю себя, что хоть как-то нивелирую тот ущерб, который наношу сигаретами своему организму), играю в футбол. Стараюсь питаться правильно. Так что я, конечно, не ЗОЖник, но стремление к тому, чтобы хорошо выглядеть и чувствовать себя нормально, есть. Планирую в будущем бросить курить, думаю, у меня получится.

Арина Белая:

– Вредной привычкой с натяжкой могу называть только дикую любовь к суши. Работала какое-то время в суши-баре в Минске, меня там часто угощали: вкуснятина, особенно когда приготовлено по всем правилам. Потом уволилась, а любовь к суши осталась: жить не могу без суши, на эту мою любовь в месяц под 200 рублей уходит Сейчас уже не такой фанатик, могу сама приготовить суши дома, если настроение есть. Так бюджетней получается.

Что касается совсем вредных привычек, то я как все: иногда выпиваю, иногда кальян... Никогда не задумывалась над тем, сколько это все стоит, оно как бы входит в необходимое для расслабления и душевного ­здоровья.

Анатолий Елин, слесарь:

– Вредная привычка у меня только одна – курение. Мне 50 лет исполнится в мае, а курю я с четырнадцати стабильно по пачке в день. Пить вообще не пью, спасибо отцу, своим примером в самом детстве отвадил. Но курить бросить не могу, много раз пытался. Посчитал недавно с супругой: за 36 лет я уже мог бы дом купить, столько на сигареты потратил.

В остальном не могу сказать, что есть вредные привычки. Матерюсь иногда, если это считается. Стараюсь следить за здоровьем (если курение в счет не брать), ем разнообразно, двигаюсь, физическим трудом занимаюсь. Да и как без него, когда в своем доме живешь.

А вот сын у меня младший – тот ЗОЖник полностью. Не пьет, не курит, сладкое не ест. Весь на спорте, специальное снаряжение у него, в комнате все оборудовал, в зал ходит. Это ему недешево, конечно, выходит, но зато он когда в зеркало смотрится, то сразу видит, куда деньги уходят. Да и от девок отбоя нет, а что еще важно в молодости?

Максим Петруша:

– Я в меру пью, не чаще чем 5-6 раз в месяц, не курю. Почти равнодушен ко вредной еде. Но самая вредная у меня привычка – ставки. Я заядлый игрок и в целом довольно успешен, но иногда могу проиграться в пух и прах. В итоге в один месяц могу заработать 1000, а в другой проиграть полторы. В целом, если итоги года подбивать, то в плюсе остаюсь, но из-за нервов и постоянного стресса я считаю, что это очень вредная привычка. Отказываться я от нее не буду, разумеется, потому что уже не вижу жизни без этих эмоциональных встрясок, но никому не пожелаю обзавестись таким хобби. А, и да, порой могу сгрызть ногти под корень, пока идет особо важный матч. Но это бесплатная привычка, хоть и вредная, денег не стоит...