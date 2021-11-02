Пойти за клюквой и ….. вернуться

Несмотря на то, что по утрам земля уже покрыта изморозью и зима все ближе и ближе, любителей «тихой охоты» меньше не становится, рассказывает МЧС.

Вот и 58 –летняя могилевчанка 29 октября вместе с подругой отправилась за клюквой в лес в д. Подгорье Кличевского района. Уже в лесу женщины разделились: одна осталась собирать ягоды около дороги, а вторая в азарте углубилась дальше в лес. Когда женщина осознала, что вокруг незнакомая местность, болото и уже начинает темнеть – она позвонила по телефону 101. Незамедлительно был организован поиск.

Спустя 2 часа женщина была обнаружена спасателями Кличевского РОЧС - командиром отделения ПАСП-12 д. Долгое Иваном Ляхом и водителем Игорем Буцанцом.

Со слов Ивана Ляха: «Потерявшаяся женщина действовала здраво и собрано, не паниковала, даже когда буквально столкнулась с лосем. Пенсионерка сбросила нам свои координаты, постоянно поддерживала связь по мобильному телефону, когда стемнело - для ориентира разожгла костер. Мы ее нашли примерно в 2, 5 километрах от дороги. Женщина не пострадала и в медицинской помощи не нуждалась».

Всего с начала года спасатели Могилевской области участвовали в поисках 9 детей и 96 взрослых. Все дети были обнаружены, а вот поиск 3 взрослых продолжается.

Прежде чем отправится за лесными дарами, подумайте: достаточно ли хорошо Вы знаете местность, не подведет ли Вас самочувствие, сможете ли организовать ночлег в лесу, учитывая холод и сокращение светового дня? Если все же твердо решили идти в лес:

-надевайте удобную, теплую, непромокаемую, яркую одежду и обувь;

- обязательно возьмите с собой мобильный телефон с заряженной батареей, при наличии – с внешним аккумулятором («пауэр-банком»);

- заранее установите на смартфоне приложение-навигатор, скачайте карты местности и установите на них предполагаемые точки входа и выхода из леса, чтобы в отсутствие интернета и мобильной связи самостоятельно сориентироваться на местности;

- не лишним будет взять воду, лекарства, нож, еду, спички и свисток (его звук слышен за 2-3 километра);

- сообщите родственникам или знакомым о предполагаемом маршруте и времени возвращения, своевременно информируйте их, если планы изменились.

Безопасной Вам осени!