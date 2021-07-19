Поймать, показать, отпустить и заработать. Стартовал республиканский конкурс для рыболовов

Заявки на конкурс принимаются до 31 августа. Мероприятие, проводимое уже в шестой раз, проводится в целях развития и популяризации рыболовства как формы активного отдыха населения и увеличения рыбных запасов водоемов нашей страны, - рассказали в Белорусском обществе охотников и рыболовов.

Всего в конкурсе определено 10 номинаций на лучший трофей:

щуки (принимается к конкурсу от 65 см);

леща (от 40 см);

язя (голавля) (от 35 см);

линя (от 30 см);

белого амура (от 70 см);

сазана (карпа) (от 50 см);

жереха (от 60 см);

судака (от 60 см);

сома (от 100 см);

окуня (от 35 см).

- Рыболовы, победившие в каждой из номинаций, награждаются дипломом, медалью и денежной премией в размере 15 базовых величин. А победитель в номинации «Лучший трофей сома» - в размере 20 Б.В., - отметили в БООР.