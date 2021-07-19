Поймать, показать, отпустить и заработать. Стартовал республиканский конкурс для рыболовов
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Заявки на конкурс принимаются до 31 августа. Мероприятие, проводимое уже в шестой раз, проводится в целях развития и популяризации рыболовства как формы активного отдыха населения и увеличения рыбных запасов водоемов нашей страны, - рассказали в Белорусском обществе охотников и рыболовов.
Всего в конкурсе определено 10 номинаций на лучший трофей:
щуки (принимается к конкурсу от 65 см);
леща (от 40 см);
язя (голавля) (от 35 см);
линя (от 30 см);
белого амура (от 70 см);
сазана (карпа) (от 50 см);
жереха (от 60 см);
судака (от 60 см);
сома (от 100 см);
окуня (от 35 см).
- Рыболовы, победившие в каждой из номинаций, награждаются дипломом, медалью и денежной премией в размере 15 базовых величин. А победитель в номинации «Лучший трофей сома» - в размере 20 Б.В., - отметили в БООР.