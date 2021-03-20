Поисково-спасательный отряд «Феникс» разыскивает людей
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Всем, кому что-либо известно о местонахождении пропавших, просьба сообщить по телефонам: ПСО «Феникс» +375292460004; 102.
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