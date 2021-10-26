Поисково-спасательный отряд «Феникс» разыскивает Галину Мазур из Осиповичей
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Мазур Галина Васильевна, 06.11.1967 г.р. С июля 2021 года местонахождение не установлено.
Адрес: РБ, Могилевская обл., г. Осиповичи, ул. Космическая.
Если Вы владеете информацией о местонахождении человека, просим сообщить:
ПСО "Феникс" +375(29)222-10-19;
102.
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