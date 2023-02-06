Поисково-спасательный отряд «Феникс» ищет бобруйчанку, которая страдает деменцией
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#Маевская (Совкова) Мария Дмитриевна, 01.05.1939 г.р.
С 03.02.2023 местонахождение не установлено.
Адрес: РБ, Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Ковзана, д. 36.
Приметы: на вид 80 лет, рост 150-155 см, плотного телосложения, волосы седые до плеч, глаза серые.
Была одета: темный берет, светлая куртка, черные штаны, сапоги.
Страдает деменцией! Может нуждаться в оказании медицинской помощи!
Если Вы владеете информацией о местонахождении пропавшего человека, сообщите по телефонам:
ПСО "Феникс" +375(29)222-10-19 (Viber, WhatsApp, Telegram); или 102.
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