Поисково-спасательный отряд «Феникс» ищет бобруйчанку, которая страдает деменцией

#Маевская (Совкова) Мария Дмитриевна, 01.05.1939 г.р.

С 03.02.2023 местонахождение не установлено.

Адрес: РБ, Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Ковзана, д. 36.

Приметы: на вид 80 лет, рост 150-155 см, плотного телосложения, волосы седые до плеч, глаза серые.

Была одета: темный берет, светлая куртка, черные штаны, сапоги.

Страдает деменцией! Может нуждаться в оказании медицинской помощи!

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ПСО "Феникс" +375(29)222-10-19 (Viber, WhatsApp, Telegram); или 102.