Поисково-спасательный отряд “Феникс” ищет бобруйчанина
59 0
ВНИМАНИЕ! БОБРУЙСК! РБ! ПРОПАЛ ЧЕЛОВЕК!
Нехай Александр Анатольевич, 05.01.1961 г.р.
С 14.08.2021 г. местонахождение неизвестно.
Адрес: РБ, Могилевская обл., г. #Бобруйск, ул. Ульяновская, д. 46.
Был одет: бежевая рубашка, черные брюки, черные туфли.
Всех, кто владеет информацией, просим сообщить:
ПСО "Феникс" +375(29)222-10-19;
102.
Читайте
также
также
-
Поисково-спасательный отряд “Феникс” ищет бобруйчанина
-
Более 9 600 рублей перечислила мошенникам жительница Бобруйска
-
В Бобруйске в аварию попал мотоциклист, который 138 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД
-
В Могилевской области с начала лета уничтожено 8 тонн наркосодержащих растений
-
Авария на Интернациональной (видео)
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости