Поисково-спасательный отряд “Феникс” ищет бобруйчанина

ВНИМАНИЕ! БОБРУЙСК! РБ! ПРОПАЛ ЧЕЛОВЕК!

Нехай Александр Анатольевич, 05.01.1961 г.р.

С 14.08.2021 г. местонахождение неизвестно.

Адрес: РБ, Могилевская обл., г. #Бобруйск, ул. Ульяновская, д. 46.

Был одет: бежевая рубашка, черные брюки, черные туфли.

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ПСО "Феникс" +375(29)222-10-19;

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