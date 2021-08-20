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Поисково-спасательный отряд “Феникс” ищет бобруйчанина

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Поисково-спасательный отряд “Феникс” ищет бобруйчанина

ВНИМАНИЕ! БОБРУЙСК! РБ! ПРОПАЛ ЧЕЛОВЕК!
Нехай Александр Анатольевич, 05.01.1961 г.р.
С 14.08.2021 г. местонахождение неизвестно.
Адрес: РБ, Могилевская обл., г. #Бобруйск, ул. Ульяновская, д. 46.
Был одет: бежевая рубашка, черные брюки, черные туфли.
Всех, кто владеет информацией, просим сообщить:
ПСО "Феникс" +375(29)222-10-19;
102.

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