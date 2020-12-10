Поисковики обращаются к неравнодушным с просьбой помочь возвратить безвестных солдат в семьи

Поисковым клубом «Виккру» в 2020-2021 годах запланировано проведение поисковых экспедиций (Вахт Памяти) по сбору информации о неизвестных воинских захоронениях защитников Отечества, затонувшей бронетехнике, сбитых советских самолетах и пропавших без вести экипажах в годы Великой Отечественной войны на территории Могилевской области.

За это время в экспедициях поисковики проведут проверку архивной информации, встречи с местными старожилами, запишут их воспоминания, сделают фотофиксацию поисковых объектов. На основе полученной информации, совместно с 52-м отдельным специализированным поисковым батальоном ВС РБ будут проведены раскопки на местах предполагаемых неизвестных захоронений воинов Красной Армии.

До не давнего времени все расходы на организацию и проведение поисковых экспедиций по Могилевщине осуществлялось за счет личных средств участников. Однако в последние годы из-за больших материальных расходов поисковикам все труднее проводить эту работу.

Совет поискового клуба «Виккру» обращается ко всем неравнодушным людям, чьи родственники безвестно сгинули на войне, к руководителям предприятий, организаций и учреждений Могилевской области с просьбой об оказании помощи в виде пожертвований. Все полученные средства будут использованы на организацию мероприятий по поиску неизвестных захоронений, установлению имен и увековечению памяти погибших в годы войны защитников Могилевщины, которые до сих пор числятся пропавшими без вести.

Расчетный счет № BY91 АКВВ 3015 0427 4730 8700 0000 в филиале № 700

МОУ ОАО «АСБ Беларусбанк» МФО АКВВВY21700 УНП 790612863

212030, Республика Беларусь, г. Могилев, пер. Пожарный, 7.

Контактные телефоны: +375 29 645 67 97 (Велком); 8 (0222) 42 17 97. Общественное объединение «Могилевский областной историко-патриотический поисковый клуб «Виккру».

За годы деятельности клуба его поисковиками по архивам выявлены имена более 25 000 солдат и командиров Красной Армии, считавшихся пропавшими без вести. Во время раскопок совместно с 52-м ОСПБ ВС РБ из земли подняты и торжественно перезахоронены останки 1315 человек, из них по смертным медальонам, наградам и личным вещам установлены имена 87 воинов, погибших при обороне и освобождении области.