Поиск очевидцев ДТП
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Госавтоинспекцией УВД Бобруйского горисполкома устанавливаются свидетели и очевидцы ДТП.
ДТП произошло 8 октября 2021 года около 22 часов 00 минут, вблизи дома №50, по переулку Осоавиахима, с участием пешехода и неустановленного автомобиля.
Гражданам, которым известны обстоятельства данного происшествия, просьба позвонить по телефону: 102.
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