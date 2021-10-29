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Поиск очевидцев ДТП

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Поиск очевидцев ДТП

Госавтоинспекцией УВД Бобруйского горисполкома устанавливаются свидетели и очевидцы ДТП.

ДТП произошло 8 октября 2021 года около 22 часов 00 минут, вблизи дома №50, по переулку Осоавиахима, с участием пешехода и неустановленного автомобиля.

Гражданам, которым известны обстоятельства данного происшествия, просьба позвонить по телефону: 102.

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