Поиск очевидцев ДТП

Госавтоинспекцией УВД Бобруйского горисполкома устанавливаются свидетели и очевидцы ДТП.

ДТП произошло 8 октября 2021 года около 22 часов 00 минут, вблизи дома №50, по переулку Осоавиахима, с участием пешехода и неустановленного автомобиля.

Гражданам, которым известны обстоятельства данного происшествия, просьба позвонить по телефону: 102.