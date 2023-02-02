Похолодание, кратковременный снег и гололедица. Погода в Беларуси 3-8 февраля

Похолодание, кратковременный снег и гололедица ожидаются в Беларуси 3-8 февраля, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В январе погода была и оттепельной, и морозной, дожди сменяли снегопады с метелями. Не обошлось без гололеда и гололедицы. "В целом январь оказался теплым. Средняя по Беларуси температура воздуха превысила климатическую норму на 3,4 градуса, - отметили в Белгидромете. - Последний зимний месяц тоже начался с теплой погоды. Циклонические вихри и атмосферные фронты принесли осадки различной интенсивности и еще хорошо прогретые воздушные массы из Атлантики. Но уже в ближайшее время характер погодных условий начнет меняться".

В пятницу, 3 февраля, в Беларусь устремится неустойчивая и более холодная воздушная масса со Скандинавии. Температурный фон понизится и приблизится к своей климатической норме. Температура воздуха ночью опустится до нуля - минус 6 градусов. Днем ожидается минус 3 - плюс 2 градуса. Ночью и утром на большей части территории, а днем местами по стране пройдет небольшой кратковременный снег, мокрый снег. Отдельные участки дорог будут скользкими.

В предстоящие выходные погодные условия обусловит неустойчивая и холодная воздушная масса, поступающая с севера Европы. В облаках появятся прояснения, поэтому есть надежда увидеть долгожданное солнце. Температурный фон понизится.

В субботу, 4 февраля, местами по стране пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог образуется гололедица. Ночью температура воздуха опустится до 3-10 градусов ниже нуля, при прояснениях будет до минус 12 градусов. Днем прогнозируется минус 6 - плюс 1 градус.

В воскресенье, 5 февраля, местами по стране ожидается кратковременный снег, на отдельных участках дорог гололедица. Ночью температура воздуха будет колебаться от минус 5 до минус 12 градусов, днем - от минус 1 до минус 7 градусов.

По предварительному прогнозу синоптиков, морозная погода сохранится и в начале следующей недели.

В понедельник, 6 февраля, местами по стране ожидается кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха ночью будет в пределах минус 5-12 градусов, при прояснениях столбики термометров опустятся до минус 14 градусов. Днем температура воздуха составит 1-7 градусов мороза.

Во вторник-среду, 7-8 февраля, местами по стране пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог будет гололедица. Ночью столбик термометра покажет минус 4-11 градусов, при прояснениях - минус 14 градусов. Днем прогнозируется 1-7 градусов ниже нуля.

По материалам belta.by.