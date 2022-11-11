Похолодание и мокрый снег придут в Могилевскую область в начале следующей недели

По предварительному прогнозу погоды в начале следующей недели похолодает, в среду ожидается мокрый снег.

14 ноября (понедельник): преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами туман.

Ночью -1_+4°С.

Днем +3_+8°С.

15 ноября (вторник): преимущественно без осадков. Местами туман.

Ночью -3_+2°С.

Днем +1_+6°С.

16 ноября (среда): местами небольшие осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах слабый туман, слабый гололед.

Ночью -3_+2°С.

Днем 0_+5°С.

В пятницу, 11 ноября, погоду будет определять ночью фронтальный раздел, днем скажется влияние области повышенного атмосферного давления, которое будет расти.

Ночью ожидается облачно, днем облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков. Вероятность осадков в Могилеве 70-80%, днем – 5-10%. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер западный, юго-западный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью +4_+9°С, в Могилеве +7_+9°С.

Днем +8_+13°С и +9_+11°С соответственно.