Похолодание, дожди и грозы. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Похолодание и дожди прогнозируют синоптики во второй половине недели в Беларуси. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"В первой половине недели в Беларуси сохранится умеренно теплая погода с температурным фоном около климатической нормы и на 1-2 градуса выше. При этом во вторник, 26 июля, по западным регионам страны температура воздуха в разгар дня будет достигать плюс 30-31 градуса", - рассказали в Белгидромете.

По словам синоптиков, во второй половине недели в Беларусь начнет поступать более прохладный воздух. Температурный фон понизится и будет в основном около средних многолетних значений и на 1-2 градуса ниже.

Во вторник, 26 июля, погода будет преимущественно без осадков, лишь днем местами по западу республики ожидаются кратковременные дожди с грозами. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер прогнозируют неустойчивый слабый до умеренного, при грозах порывистый. Ночью температура воздуха составит плюс 11-17 градусов, местами воздух охладится до плюс 8-10 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 24-29 градусов, по западу до плюс 30-31 градуса.

В среду, 27 июля, на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами вероятны грозы. Ветер южный с переходом на западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью будет колебаться от плюс 13 до плюс 19 градусов. Днем температура достигнет плюс 20-26 градусов, по юго-востоку 29 градусов тепла.

В четверг, 28 июля, ожидается преимущественно без осадков. При этом ночью по востоку, а днем по северу республики местами возможны кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах страны будет слабый туман. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит плюс 9-16 градусов, днем плюс 19-26 градусов.

В пятницу, 29 июля, в Беларуси будет преимущественно без осадков. Ночью и утром местами по стране возможен туман. Температура воздуха ночью опустится до плюс 9-16 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 18-25 градусов, по югу - до 27 градусов тепла.

В субботу, 30 июля, синоптики обещают преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах страны будет туман. Ночью воздух охладится до плюс 7-14 градусов. Днем ожидается плюс 18-25 градусов, по югу страны плюс 27 градусов.

В воскресенье, 31 июля, местами, в основном по южной половине страны, прогнозируют кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха ночью будет колебаться от плюс 8 до 15 градусов, по югу же будет плюс 17 градусов. Днем столбик термометра повысится до плюс 17-23 градусов, местами до 25 градусов тепла.