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Профилактика

Похититель зерна в Стародорожском районе напал на бухгалтера сельхозпредприятия

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Похититель зерна в Стародорожском районе напал на бухгалтера сельхозпредприятия

Похититель зерна в Стародорожском районе напал на бухгалтера сельхозпредприятия. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

Вечером 19 августа в милицию обратился директор одного из сельхозпредприятий Стародорожского района. Он сообщил, что местный житель напал на его подчиненную и стал душить, чтобы украсть мешок зерна. Установлено, что 53-летний местный житель приехал на склад, чтобы украсть зерно. Для совершения кражи он взял с собой велосипед и пустой мешок, а также употребил спиртное. Фигурант не ожидал, что 61-летняя бухгалтер предприятия застигнет его на месте совершения преступления. Тогда он напал на женщину, закрутил ей руки и стал душить, требуя отдать зерно. Когда напуганная местная жительница сказала, что не будет препятствовать краже, подозреваемый взял мешок и уехал домой. Благодаря оперативной работе сотрудников милиции похититель был задержан.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. В ходе обыска по месту жительства фигуранта обнаружен и изъят мешок с похищенным зерном. Нетрезвый мужчина припрятал украденное в стог соломы рядом с домом. При изучении личности подозреваемого установлено, что он ведет асоциальный образ жизни и ранее привлекался к уголовной ответственности за хулиганство.

В отношении 53-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.207 (разбой) УК. С его участием проводятся следственные действия. Следствие будет ходатайствовать о применении к фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 10 лет.

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