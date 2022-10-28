Похищенное имущество продал. Судебные эксперты помогли установить личность подозреваемого в краже

В Бобруйске судебные эксперты помогли раскрыть кражу из частного дома, благодаря изъятым следам рук.

Приехав после продолжительного отсутствия в свой дом, в котором идет ремонт, 33-летняя бобруйчанка увидела, что доски и шифер, закрывавшие оконный проем, вырваны и стоят снаружи дома возле окна, так же как и два стекла из рамы ПВХ, которые находились внутри. Потерпевшая тут же обратилась в органы внутренних дел.

Прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группе в ходе осмотра потерпевшая пояснила, что из дома пропали отопительный котел, оконная рама ПВХ, 32 листа металлопрофиля, обогреватель, садовый инвентарь и прочее имущество.

Установлено, что злоумышленник проник в помещение через окно, таким же путем и ушел – запорные устройства остались без повреждений. Кто мог совершить кражу из ее дома, потерпевшая предположить не могла.

Специалист Государственного комитета судебных экспертиз изъял следы пальцев рук на одном из выставленных на улицу стекол. При проверке следов по дактилоскопическому учету установлено, что они принадлежат 32-летнему бобруйчанину, который проживает недалеко от дома потерпевшей.

Бобруйским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело. Сотрудники милиции задержали указанного гражданина, в ходе следствия он признал свою вину и вернул оконную раму – остальное похищенное он уже успел продать.