Поговорили о насущном: в Бобруйске обсудили проблемы незрячих и слабовидящих людей

На базе Бобруйского филиала унитарного предприятия «Светоприбор» ОО «БелТИЗ» прошел открытый диалог с бобруйчанами, которые имеют проблемы со зрением. Встреча состоялась в рамках заключительного этапа благотворительной акции «Под крылом заботы». На протяжении всего мероприятия присутствующие дискутировали на актуальные для них «злободневные» темы.

– Акция инициирована общественным объединением инвалидов «Особый мир» еще в августе. Мы открыли сбор средств и планировали оказать помощь семьям людей с инвалидностью. Однако много средств собрать не удалось, и чтобы как-то компенсировать это, решили поговорить о насущных проблемах наших подопечных, которые будут взяты на контроль. К нам присоединилась Могилевская областная организация общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению». Совместными усилиями мы постараемся решить возникшие вопросы, передав их на рассмотрение в Бобруйский горисполком, – отметила заместитель председателя общественного объединения инвалидов «Особый мир» Марина Абазовик.

На встрече затрагивались темы безбарьерной среды на железнодорожном вокзале, проведения МРЭК в Бобруйске раз в квартал для удобства горожан, говорящих банкоматов и звуковых светофоров, озвучивания подъезжающего транспорта на остановках.