Погостить в Бобруйск по безвизу

Беларусь во все времена славилась гостеприимством и добрососедскими отношениями. И действие в этом году безвизового режима для жителей соседних стран тому подтверждение: из Литвы, Латвии, Польши к нам прибыли почти 370 тысяч человек. Посещают в качестве туристов, приезжают к родственникам и друзьям, поправить здоровье, по бизнес-вопросам... И увидев реальную жизнь в нашей стране, а не преподнесенные с экранов и на страницах зарубежных СМИ «страшилки», у иностранцев формируется позитивный взгляд.

Действительно, лучше один раз увидеть, чтобы сложились собственные мнение и понимание, что Беларусь нацелена на укрепление межнациональных связей, что гостям здесь всегда рады.

По информации отдела по гражданству и миграции УВД Бобруйского горисполкома, с начала действия безвизового режима с 15 апреля в Бобруйске побывали 12 жителей Латвии, 2 – Литвы. С 1 июля, когда безвиз был введен для Польши, в город на Березине приехали 6 человек. Для сравнения: за такой же период в 2021-м в нашем городе гостили 2 гражданина Польши и 4 – из Литвы. Как видно по цифрам нынешнего года, безвизовый режим привлекает иностранцев. И нужно учитывать, что это только официальные данные тех, кто зарегистрировался в ОГиМ. Сотрудники отдела напоминают: по закону для граждан Польши регистрация необходима, если они планируют пребывание более 10 дней, для жителей Латвии и Литвы – более 30 дней (за нарушение сроков пребывания предусмотрена административная ответственность). То есть на самом деле иностранных гостей в Бобруйске может быть в разы больше. Ведь некоторые приезжают к нам на выходные или на неделю, в таком случае регистрироваться по месту пребывания не надо. Как рассказала инспектор ОГиМ Алена Поломаренко, в декабре многие звонят и активно интересуются продлением безвиза, чтобы приехать в Бобруйск к родственникам на новогодние праздники. Поэтому продление безвизового режима на 2023 год для жителей Латвии, Литвы и Польши очень актуально и востребовано. Добро пожаловать в гости!

Маргарита Бушуева