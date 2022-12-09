Погодные условия остаются сложными - ГАИ напоминает водителям об осторожности.

Как сообщили в МВД, Госавтоинспекцией организован круглосуточный мониторинг состояния улиц и дорог, контроль за своевременным выполнением дорожными и коммунальными службами работ по уборке от снежных заносов и гололедицы. Все наряды ДПС ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения.

- Впереди выходные и, отправляясь в дорогу, особенно на дальние расстояния, тщательно проверяйте техническое состояние автомобиля, - отмечают в ведомстве. - Также помните о соблюдении повышенных мер безопасности. Учитывайте, что состояние проезжей части на протяжении маршрута может меняться: в непогоду наиболее сложные условия движения, как правило, на спусках, подъемах и закруглениях, а также на продуваемых участках дорог.

Следует отказаться от резких маневров и торможений, особенно вблизи пешеходных переходов, перекрестков и на закруглениях дорог. Выбирайте безопасную скорость с учетом состояния проезжей части и видимости, держите дистанцию и соблюдайте боковой интервал. Все находящиеся в авто должны быть пристегнуты.

- Водителям необходимо учитывать, что почищенная и обработанная противогололедным составом проезжая часть не становится сразу безопасной, требуется время и определенная интенсивность движения, чтобы смесь начала выполнять свои функции, - обращают внимание правоохранители. - Пешеходам также важно быть осторожными на скользкой дороге. Ожидать разрешающего сигнала светофора или общественного транспорта подальше от края проезжей части, чтобы не соскользнуть под колеса. Даже на регулируемых пешеходных переходах не начинать движение, пока все автомобили не остановятся, так как на скользкой дороге в разы увеличивается остановочный путь любого транспортного средства! В темное время суток нужно обязательно обозначать себя световозвращающими элементами.