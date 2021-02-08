Погодные финты. Где было холоднее всего в минувшие выходные?

В прошедшие выходные температура воздуха была на 7-14 градусов ниже климатической нормы, рассказали в Белгидромете. Самой холодной была ночь с субботы на воскресенье (с 6 на 7 февраля). Температура воздуха на большей части территории Беларуси опускалась ниже 20 градусов мороза. Минимальная температура была зарегистрирована на метеостанции Докшицы (Витебская область) - минус 26,7. В Минске в эту ночь было 26,1 градуса мороза.

В Докшицах было холоднее всего и в ночь с воскресенья на понедельник (с 7 на 8 февраля). Столбик термометра опускался до отметки в 26,5 градуса ниже нуля.

По последним данным, во многих районах Беларуси наблюдается снежный покров высотой до 35 см (в Гродно - 47 см).