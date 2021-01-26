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Погодные финты. Берегите себя!

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Погодные финты. Берегите себя!

Ввиду изменения погодных условий прогнозируется комплекс неблагоприятных явлений – гололед, гололедица. По всей территории Республики Беларусь возможны осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь.

В связи с этим возможно образование обледенения, снежных заносов и скользкого дорожного покрытия, увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, повреждение (обрыв), падение опор линий связи и электропередач, аварии на трансформаторных подстанциях, нарушения в работе железнодорожного и авиационного транспорта, травмирование людей и прочие инциденты.

Уважаемые граждане! Соблюдение необходимых мер безопасности при гололеде и на дороге сохранит Вам жизнь и здоровье!

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