Погоде вопреки: в столице с шумом и весельем прошел Минский полумарафон. Как это было?

Быстро, весело и громко! А еще по новому маршруту. Сегодня, кажется, бежала вся столица. Спортсмены, чиновники, дети, минчане и гости города. Минский полумарафон собрал тысячи участников. Одни бежали на результат, другие – просто ради удовольствия и фото. Андрей Бондаренко в этом году решил на старт не выходить, а ждал участников уже с эмоциями на финише. Эмоции передает ОНТ.

Самый массовый забег. И уже по ходу дистанции фото, видео и эмоции залетают в чаты и социальные сети. Как в знаменитой картине «Джентльмены удачи»: – А «Динамо» бежит? – Все бегут.

Приехало и много иностранцев. Маршрут хоть и новый и погода была так себе, но каждый мог найти этим утром свой кайф.

Бежали участники Минского полумарафона, по традиции, 5 километров, 10 и 21. И, нужно сказать, что бежали быстро. Да и готовились очень тщательно. И парни, и девушки. К примеру, ребята из Гомельской области, которые выиграли забеги на 5 и 10 километров, во-первых, не подвели друг друга. Во-вторых, тренируются вместе. А в-третьих, юг страны – сила уже не первый год на полумарафоне.

Десятку, кстати, выиграл Владислав Терешонок из Хойников. Девушек сегодня на дистанции тоже было очень много. Опять же, это представительницы абсолютно разных профессий и возрастов. Но точно с одной целью: быть всегда в форме, молодыми и красивыми. Бег в помощь!

Впервые за долгое время было решено изменить маршрут Минского полумарафона. Для участников – новое. Для зрителей возможность еще больше поддержать участников. Бежали около городской Ратуши, Дворца спорта, затем по проспекту Машерова через Строжовку и Троицкое предместье. Финиш – тоже на «Динамо». И финиш этот для всех одинаковый – дождливое утро воскресенья – лучшее за всю осень.

Самую престижную дистанцию на 21 километр у мужчин выиграл Ринас Ахметов, а у женщин – Марина Доманцевич. Все призеры получили заслуженные награды, и не только медали. Призовой фонд Минского полумарафона в этом году составил 50 тысяч рублей.

Минский полумарафон продолжился традиционным детским забегом. В этом году он прошел масштабно и по основной дистанции. Более полутора тысяч ребятишек пробежали по 500 метров. Самые маленькие атлеты от 3 до 6 лет могли бежать вместе с родителями. На финише каждого ребенка без исключения ждали первые в их жизни медали чемпионов.

Организаторами детского забега стали компания МТС и ЮНИСЕФ в Беларуси. Хоть проект и носит благотворительный характер – участие в нем было абсолютно бесплатное. Все желающие могли сделать добровольное пожертвование на поддержку проектов организации.

Таня Радочай, представитель Детского фонда Организации объединённых наций (ЮНИСЕФ) в Беларуси: «Этот забег проводится в поддержку детей с инвалидностью, и все донации, которые мы собираем, сегодня пойдут на закупку ассистивных технологий для школ, чтобы дети с инвалидностью могли учиться в обычной школе наравне со своими сверстниками».

В общей сложности четыре часа, которые и продолжался полумарафон, пролетели очень быстро, несмотря на дождь и легкий ветерок, которые мало кто заметил. Слишком уж крутая была атмосфера. Так спортивно Минск продолжил встречать свой 955-й день рождения. Теперь только вперед, впереди еще много километров, улыбок и точно рекордов.