Погода в выходные: снег, гололедица и до -18 °С

Будет облачно с прояснениями. Ночью во многих районах, днем преимущественно по юго-восточной половине осадки (снег, мокрый снег, дождь). По юго-востоку сильный снег, мокрый снег, местами налипание мокрого снега, гололед. В отдельных районах ожидаются туман, слабая метель. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, северный 5–10 метров в секунду, днем порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит -4…-10 °С, днем – -1…-7 °С, по юго-востоку ночью будет 0…-3 °С, днем – 0…+2 °С.

В воскресенье, 18 декабря, облачно с прояснениями. Преимущественно по юго-восточной половине страны снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный, северо-западный 4–9 метров в секунду. Столбики термометров ночью покажут -8…-15 °С, при прояснениях до -18 °С, по юго-востоку – -5…-7 °С, а днем – -5…-12 °С.

В понедельник, 19 декабря, облачно с прояснениями. В основном без осадков. Местами туман, изморозь. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный, западный 4–9 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет -7…-14 °С, по юго-западу до -16 °С, при прояснениях -17…-20 °С, днем прогнозируется 5–10 градусов ниже нуля.