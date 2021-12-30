Погода в новогоднюю ночь: до -7°С, временами осадки

Погодные условия будут определять атмосферные фронты и теплая воздушная масса с запада Европы. Атмосферное давление будет падать.

31 декабря (пятница): облачно. Временами осадки (снег, мокрый снег, дождь). Вероятность осадков в Могилеве 80-90%. Ночью в отдельных районах слабый туман, утром и днем местами туман. Слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, юго-западный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью по области -2_-7°С, в Могилеве -5_-7°С.

Днем -2_+3°С и 0_+2°С.

1 января (суббота): облачно. Временами осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром местами слабый туман и слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный с переходом на северо-западный 5-10, порывы до 14 м/с.

Температура воздуха в течение суток -1 +4°С.

2 января (воскресенье): облачно с прояснениями. Ночью на большей части кратковременный снег, мокрый снег, днем преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный с переходом на южный 4-9 м/с, ночью порывы до 14 м/с.

Ночью -4_-9°С.

Днем -2_-7°С.