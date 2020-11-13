Погода на выходные: туман, гололед, налипание мокрого снега и не выше +5°С

14 ноября (суббота): преобладание облачной погоды. Временами мокрый снег, дождь. Вероятность осадков в Могилеве 80-90%. В отдельных районах слабый туман, ночью и утром местами налипание мокрого снега, слабый гололед. Ветер юго-восточный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью по области -2_+3°С, в Могилеве -1_+1°С.

Днем 0_+5°С и +1_+3°С.

15 ноября (воскресенье): облачно с прояснениями. Ночью на большей части, днем местами кратковременные осадки (дождь, ночью с мокрым снегом). В отдельных районах туман, ночью слабый гололед. Ветер юго-восточный 4-9 м/с.

Температура воздуха в течение суток 0_+5°С, ночью при прояснениях до -2°С.

В первой половине следующей недели характер погоды существенно не изменится.

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