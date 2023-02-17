Погода на выходные: сильная метель и порывистый ветер до 20 м/с

Сложные погодные условия ожидаются в Могилевской области в ближайшие выходные. На субботу Могилевоблгидромет вынес предупреждение о неблагоприятном явлении (оранжевый уровень опасности) в связи с осадками и усилением ветра. Атмосферное давление ночью будет интенсивно падать, днем существенно не изменится.

18 февраля (суббота): преобладание облачной погоды. Осадки (снег, мокрый снег, утром и днем с дождем), ночью во многих районах сильный снег, метель. Вероятность осадков в Могилеве – более 90%. Ночью и утром местами налипание мокрого снега. В отдельных районах гололед, местами на дорогах гололедица. Ветер южный с переходом на западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, ночью и утром во многих районах, днем местами порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью по области 0_-5°С, в Могилеве -1_-3°С.

Днем 0_+5°С и +1_+3°С соответственно.

19 февраля (воскресенье): облачно с прояснениями. Временами осадки (снег, мокрый снег), местами слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, на большей части территории порывы до 15-20 м/с.

Ночью -3_+2°С.

Днем -2_+3°С.

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