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Погода

Погода на выходные: по утрам гололед, в воскресенье – мокрый снег

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Погода на выходные: по утрам гололед, в воскресенье – мокрый снег

13 ноября (суббота): облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман, слабый гололед. Ветер неустойчивый 3-8 м/с.
Ночью -3_+2°С.
Днем +2_+7°С.

14 ноября (воскресенье): облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром в отдельных районах туман, слабый гололед. Ветер юго-восточный, днем с переходом на северный 4-9 м/с.
Ночью -2_+3°С.
Днем +1_+6°С.

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