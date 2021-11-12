Погода на выходные: по утрам гололед, в воскресенье – мокрый снег
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13 ноября (суббота): облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман, слабый гололед. Ветер неустойчивый 3-8 м/с.
Ночью -3_+2°С.
Днем +2_+7°С.
14 ноября (воскресенье): облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром в отдельных районах туман, слабый гололед. Ветер юго-восточный, днем с переходом на северный 4-9 м/с.
Ночью -2_+3°С.
Днем +1_+6°С.
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