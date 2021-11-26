Погода на выходные: осадки, ветер и гололед

Погодные условия будет определять южный циклон, проходящий через территорию Беларуси. Атмосферное давление будет интенсивно падать, во второй половине дня - слабо расти.

27 ноября (суббота): преобладание облачной погоды. Временами осадки (дождь, мокрый снег). Вероятность осадков в Могилеве более 90%. Ночью и утром местами слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 4-9 м/с, порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью по области -1_+4°С, в Могилеве 0_+2°С.

Днем +2_+7°С и +4_+6°С.

28 ноября (воскресенье): облачно с прояснениями. Ночью временами осадки, в основном мокрый снег, днем преимущественно без осадков. Ночью местами гололед, на дорогах гололедица. ветер южной четверти 4-9 м/с.

Ночью -2_+3°С.

Днем 0_+5°С.