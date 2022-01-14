Погода на выходные: оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра и около 0°С

Предупреждение о неблагоприятном явлении погоды (оранжевый уровень опасности) вынес Могилевоблгидромет на субботу: ожидается сильный порывистый ветер и гололедица.

Погодные условия будут определять неустойчивые воздушные массы, поступающие со Скандинавии. Атмосферное давление будет расти.

15 января (суббота): облачно с прояснениями. Временами небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Вероятность осадков в Могилеве 80-90%. Местами слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный 6-11 м/с, во многих районах порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью по области -3_+2°С, в Могилеве 0_-2°С.

Днем -2_+3°С и 0_+2°С соответственно.

16 января (воскресенье): облачно с прояснениями. Ночью в отдельных районах, в основном по востоку, небольшой кратковременный снег, днем преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западной четверти 4-9 м/с, ночью порывы до 14 м/с.

Ночью -2_-7°С.

Днем -3_+2°С.