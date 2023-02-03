Погода на выходные: морозно и минимум осадков

Погодные условия будет определять влажная холодная воздушная масса, поступающая со Скандинавии. Атмосферное давление будет расти.

4 февраля (суббота): облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Вероятность осадков в Могилеве 10-15%. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. На дорогах местами гололедица. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем северный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью по области -5_-10°С, в Могилеве -6_-8°С.

Днем -1_-6°С и -4_-6°С.

5 февраля (воскресенье): облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой кратковременный снег, днем временами небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северной четверти 4-9 м/с.

Ночью -6_-11°С.

Днем -2_-7°С.

mogilevnews.by