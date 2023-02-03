Погода на выходные: морозно и минимум осадков
5 0
Погодные условия будет определять влажная холодная воздушная масса, поступающая со Скандинавии. Атмосферное давление будет расти.
4 февраля (суббота): облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Вероятность осадков в Могилеве 10-15%. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. На дорогах местами гололедица. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем северный 4-9 м/с.
Температура воздуха ночью по области -5_-10°С, в Могилеве -6_-8°С.
Днем -1_-6°С и -4_-6°С.
5 февраля (воскресенье): облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой кратковременный снег, днем временами небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северной четверти 4-9 м/с.
Ночью -6_-11°С.
Днем -2_-7°С.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
также
-
Погода на выходные: морозно и минимум осадков
-
Похолодание, кратковременный снег и гололедица. Погода в Беларуси 3-8 февраля
-
Мокрый снег и до +4°С ожидается сегодня в Беларуси
-
Белгидромет рассказал о состоянии почвы в условиях оттепели
-
Снег и похолодание прогнозируются на этой неделе